Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frau schreit rechte Parolen und greift Mann mit Sektflasche an - Bundespolizei nimmt 50-Jährige fest

Dortmund (ots)

Gestern (23. März) soll eine Frau im Dortmunder Hauptbahnhof einen Reisenden rassistisch beleidigt und ihn mit einer Flasche angegriffen haben. Der Mann konnte sich wehren. Bundespolizisten nahmen die alkoholisierte Frau in Gewahrsam.

Gegen 22:30 Uhr, alarmierten Bahnmitarbeiter in Dortmund die Bundespolizei. Im Hauptbahnhof soll eine alkoholisierte Frau einen Mann beleidigt und mit einer Flasche angegriffen haben. In der Haupthalle trafen die Beamten auf die Beteiligten. Nach Angaben von Zeugen und des Geschädigten, soll die Frau den 33-Jährigen ohne ersichtlichen Grund beleidigt haben. Dabei soll sie rassistische Aussagen getätigt haben. Im Zuge dessen, habe die gebürtige Hamburgerin den Düsseldorfer mit einer Sektflasche bedroht und Teile des Inhalts auf diesen verschüttet haben. Der Geschädigte soll sich gewehrt und der Frau die Flasche aus der Hand geschlagen haben. Die alarmierten Bundespolizisten nahmen die aggressive Frau vorläufig fest und brachten sie zur Wache. Auf dem Weg dorthin, versuchte sie einer unbeteiligten Reisenden, welche einen Hijab trug, diesen vom Kopf zu reißen. Das verhinderten die Einsatzkräfte.

Auf der Wache hob die Frau mehrmals die rechte Hand und skandierte weitere rechte Parolen. Ein Atemalkoholtest ergab, dass die Frau mit 1,6 Promille alkoholisiert war.

Da die Frau bereits zuvor strafrechtlich in Erscheinung getreten war und sich nicht beruhigen lies, brachten Bundespolizisten sie in das Gewahrsam der Polizei in Dortmund.

Die Bundespolizei leitete unter anderem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ein.

