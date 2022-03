BPOL NRW: Festnahme im Paderborner Hauptbahnhof- Fahndungserfolg für die Bundespolizei

Münster (ots) - Eine 39- jährige Frau haben Beamte der Bundespolizei am Dienstagabend (22. März) am Münsteraner Hauptbahnhof verhaftet. Sie muss nun die nächsten fünf Monate in einer Haftanstalt verbringen. Eine Streife der Bundespolizei wurde auf die polizeibekannte Münsteranerin ohne festen Wohnsitz aufmerksam, weil sie am Hauptbahnhof in aggressiver Weise Passanten anbettelte. Bei der Überprüfung ihrer ...

