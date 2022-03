Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Frau am Hauptbahnhof

Münster (ots)

Eine 39- jährige Frau haben Beamte der Bundespolizei am Dienstagabend (22. März) am Münsteraner Hauptbahnhof verhaftet. Sie muss nun die nächsten fünf Monate in einer Haftanstalt verbringen.

Eine Streife der Bundespolizei wurde auf die polizeibekannte Münsteranerin ohne festen Wohnsitz aufmerksam, weil sie am Hauptbahnhof in aggressiver Weise Passanten anbettelte. Bei der Überprüfung ihrer Personalien wurde ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster festgestellt.

Die 39-Jährige war 2020 vom Amtsgericht Münster wegen gemeinschaftlichen Diebstahls und Hausfriedensbruchs in über 50 Fällen zu einer fünfmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde sie nun in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell