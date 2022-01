Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Erfde - Diebstahl eines Baukompressors von Anhänger auf Dorfplatz, Polizei sucht Zeugen

Erfde (ots)

Am Freitagnachmittag (28.01.22), gegen 14 Uhr, stellten Bauarbeiter einen Anhänger mit Baumaschinen auf dem Dorfplatz in Erfde ab. Als die Arbeiten am Montagmorgen (31.01.22) wieder aufgenommen werden sollten, stellten die Handwerker fest, dass aus dem Anhänger ein Kompressor entwendet worden war. Es handelt sich um einen gelben Baukompressor der Marke Compair, Modell: C14. Da dieser ca. 150 kg wiegt, kann davon ausgegangen werden, dass mindestens zwei Personen den Kompressor entwendet haben. Möglicherweise wurde dieser auf ein geeignetes Transportmittel (Anhänger, Kombi, Pritsche) umgeladen. Die Polizeistation in Erfde hofft auf Zeugen des Diebstahls oder Hinweisgeber zum Verbleib des Diebesgutes. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04333-4399940 oder per E-Mail Erfde.PSt@polizei.landsh.de zu melden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell