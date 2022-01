Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Wem gehört dieser Schmuck? Vermeintliches Diebesgut kann nicht zugeordnet werden

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Flensburg (ots)

Am 08.12.21, gegen 05.50 Uhr, wurde in der Thomas-Mann-Straße in Flensburg nach einem Einbruch in einen Keller ein 28-Jähriger festgenommen. Dem Mann konnten weitere Einbrüche nachgewiesen werden. Allerdings wurden bei ihm Schmuckstücke gefunden, die bisher keinen Taten zugeordnet werden konnten. Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg bittet eventuelle Eigentümer der auf den Fotos abgebildeten Schmuckstücke um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell