POL-MG: Schließfächer geknackt

In den Räumlichkeiten eines Vereins an der Dahlener Straße im Stadtteil Schmölderpark haben Unbekannte am Wochenende einen Diebstahl verübt. Zwischen Freitag, 7. Januar, 20 Uhr, und Samstag, 8. Januar, 18.20 Uhr, drangen die Täter auf noch ungeklärte Weise in ein Büro ein, in dem sich Schließfächer befinden. Sie entwendeten daraus eine vierstellige Summe Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise, die sie unter der 02161-290 entgegennimmt. (jn)

