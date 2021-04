Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Polizei kontrolliert Radfahrer auf Gehwegen

Worms (ots)

Gestern hatte sich die Fahrradstreife der Wormser Polizei dem Thema "Radfahrer auf Gehwegen" gewidmet und den Zweiradverkehr im Rahmen mobiler Kontrollen überwacht. In den späten Nachmittagsstunden wurden zwölf Verstöße durch Radfahrer registriert. Die Aussagen der Radfahrer waren hierbei unterschiedlich. Viele gaben an, nicht gewusst zu haben, dass man nicht auf dem Gehweg fahren darf. Andere äußerten aus Angst vor einer Kollision mit PKW oder LKW sicherheitshalber auf den Bürgersteig ausgewichen zu sein. Dabei ist die Rechtslage klar: Wenn Gehwege nicht durch ein Schild für Radfahrende freigegeben sind, sind sie ausschließlich Fußgängern vorbehalten. Wer mit dem Rad fährt, muss hier entweder absteigen oder auf die Fahrbahn ausweichen. Ausnahmen gibt es für Kinder. Darüber hinaus ahndeten die Beamten einen behindernd auf dem Gehweg geparkten PKW vor dem Lutherdenkmal und den Handyverstoß eines Autofahrers. Letzterer reagierte sehr ungehalten und beschwerte sich lautstark über die Maßnahme. Er habe bereits Punkte in Flensburg und könne keine weiteren gebrauchen.

