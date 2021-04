Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eich - Drei Verletzte bei Überschlag mit PKW

Worms (ots)

Gestern Abend kam nahe Eich ein PKW von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei wurden die drei Insassen verletzt. Der 19-jährige Fahrer befuhr mit zwei 20-jährigen Insassen, die Rheinstraße aus Richtung Eicher See kommend in Richtung Eich. In einer Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb im angrenzenden Acker liegen. Die drei Insassen aus Worms wurden leicht verletzt und zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Am PKW entstand Totalschaden, ca. 5000 Euro.

