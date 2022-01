Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fußgängerin an Unfallfolgen verstorben - Nachtrag zur Pressemeldung vom 05.01.2022

Mönchengladbach (ots)

Am 5. Januar hatte die Polizei über einen Verkehrsunfall berichtet, bei dem am Tag zuvor an der Von-Groothe-Straße in Bettrath-Hoven eine 83-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden war. Sie war beim Überqueren der Straße von dem Auto eines 27-jährigen Mannes erfasst worden.

Die 83-jährige Frau ist am Samstag, 8. Januar, in einer Klinik verstorben.

Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an. (jn)

Unsere Pressemitteilung vom 05.01.2022 finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5114472

