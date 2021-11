Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn/Grafschaft Bentheim - Gemeinsame Geschwindigkeitskontrollen von Polizei und Landkreis

Grafschaft Bentheim (ots)

Vor dem Hintergrund gestiegener Verkehrsunfallzahlen, insbesondere mit schwer und tödlich verletzten Personen, fand heute die erste von zwei Geschwindigkeitsmessaktionen im Landkreis Grafschaft Bentheim statt. Durch Beamt*innen aus der Grafschaft und dem Emsland wurde an insgesamt acht Messstellen sowohl mit Handlasergeräten, als auch mit anderen speziellen stationären Radargeräten gemessen. Die acht Messstellen wurden zeitgleich im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr mit Schwerpunkten an Unfallhäufungsstellen betrieben. Insgesamt wurden 167 Geschwindigkeitsverstöße bei etwa 4100 gemessenen Fahrzeugen festgestellt. Traurige "Spitzenreiter" waren Autofahrer mit 117 km/h in einer Tempo-70-Zone und mit vorwerfbaren 78 km/h innerorts in einer 50er-Zone. Hierbei handelt es sich ausschließlich um die statistischen Zahlen der Polizei.

"Unser gemeinsames Ziel dieser Kontrollaktionen ist die Bekämpfung der Hauptunfallursachen von nicht angepasster Geschwindigkeit und Ablenkung im Straßenverkehr, beispielweise durch Handynutzung am Steuer. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, durch unsere flächendeckenden Kontrollen Verkehrsteilnehmende zu angepasstem Fahrverhalten zu sensibilisieren und (schwere)Verkehrsunfälle möglichst zu verhindern", so die Leiterin des Polizeikommissariats Nordhorn, Polizeirätin Katharina-Alke Bruns. Gemeinsam mit Pressevertreter*innen suchte sie u.a. einen Kontrollort an der Lingener Straße auf. An dieser Stelle war es Anfang August zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Die Aktion wurde auch zur Unterstützung der landesweiten Unfallpräventionskampagne "Mein Tempo...Mein Leben! Gefahrenzone Landstraße im Fokus" von Landesverkehrswacht Niedersachsen und den Nds. Ministerien für Inneres (...) und Wirtschaft (...) durchgeführt. In den vergangenen Wochen fanden bereits im kleineren Rahmen gemeinsame Kontrollen von Landkreis und Nordhorner Polizei statt. Für die kommende Woche ist ein weiterer gleichgelagerter Kontrolltag geplant. /mal

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell