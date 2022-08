POL-HB: Nr.: 0500 --Zeugen gesucht nach versuchtem Raub auf 96-Jährige

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Jenny-Ries-Platz Zeit: 09.08.2022, 18:30 Uhr Am frühen Dienstagabend beleidigte eine 61 Jahre alte Dame eine 23 Jahre alte Frau im Linienbus in Blumenthal rassistisch. Anschließend schlug sie der Busfahrerin ins Gesicht, als diese sie des Busses verwies. Gegen 18:30 Uhr sprach die 61-Jährige im Bus am Busbahnhof Blumenthal eine Mitfahrerin an, welche keine ...

mehr