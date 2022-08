Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0497 --Volksverhetzung im Linienbus--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Jenny-Ries-Platz Zeit: 09.08.2022, 18:30 Uhr

Am frühen Mittwochabend beleidigte eine 61 Jahre alte Dame eine 23 Jahre alte Frau im Linienbus in Blumenthal rassistisch. Anschließend schlug sie der Busfahrerin ins Gesicht, als diese sie des Busses verwies.

Gegen 18:30 Uhr sprach die 61-Jährige im Bus am Busbahnhof Blumenthal eine Mitfahrerin an, welche keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Die junge Frau erklärte ihr, dass sie eine Maskenbefreiung habe. Daraufhin beleidigte die aufgebrachte Bremerin sie auf rassistische Weise. Die 23-Jährige vertraute sich der Busfahrerin an, welche die ausfällig gewordene Dame aufforderte, den Bus zu verlassen. In Reaktion darauf schlug die 61 Jahre alte Frau der Fahrerin mit der flachen Hand ins Gesicht.

Die Polizei stellte die 61-Jährige kurze Zeit später in einem anderen Linienbus. Sie gab ihre Handlungen zu, zeigte jedoch keinerlei Reue. Die Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung und Körperverletzung.

