POL-HB: Nr.:0496 -- Selbstbehauptungsseminar "Starkes Auftreten statt starker Fäuste!"

Ort: Justizzentrum Bremen, Am Wall 198 Zeit: 24.08.22, 18.00 Uhr

Das Präventionszentrum der Polizei Bremen führt wieder ein Seminar zum Thema "Starkes Auftreten statt starker Fäuste!" durch. Lernen Sie sich durchzusetzen und mit sicherem Auftreten verschiedene Konfliktsituationen zu verhindern oder zu lösen. Ab sofort können sich Interessierte hierzu anmelden.

Sie fühlen sich in der Öffentlichkeit unsicher? Sie würden gerne anderen Menschen in bedrohlichen Situationen helfen, wissen aber nicht wie? Diese Fragen und noch vieles mehr möchte Ihnen die Polizei Bremen beantworten und Ihnen helfen in verschiedenen Alltagssituationen entsprechend zu reagieren. Viele bedrohliche Situationen lassen sich verbal oder durch Veränderungen unserer Gewohnheiten einfach und gewaltfrei lösen. Hier zählt das "gewusst wie".

In dem Seminar werden verschiedene Situationen durchgespielt und besprochen.

Gefahren sollen möglichst vorher erkannt oder mit anderen Mitteln gebannt werden. Die Teilnehmer können selbst entscheiden, ob sie aktiv mitmachen möchten oder sich das Ganze nur anschauen.

Sie sind interessiert? Dann besuchen Sie das Selbstbehauptungsseminar "Starkes Auftreten statt starker Fäuste!".

Mitmachen können alle Interessierten ab 14 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Seminar findet am Mittwoch, den 24.08.22 um 18.00 Uhr im Justizzentrum, Am Wall 198, 28195 Bremen statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 0421 36219003 oder per Mail an: praeventionszentrum@polizei.bremen.de.

