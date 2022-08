Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0493 --Polizeieinsatz in Woltmershausen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Rablinghausen, Woltmershauser Straße Zeit: 08.08.22, 16:20 Uhr

Am Montagnachmittag gab es in Bremen-Woltmershausen nach einer Auseinandersetzung einen größeren Polizeieinsatz.

Gegen 16:20 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung in der Woltmershauser Straße gemeldet. Hierbei sollen auch Schüsse gefallen sein. Ein 23- jähriger Mann wird aktuell aufgrund einer Schussverletzung im Bein im Krankenhaus behandelt. Während der polizeilichen Maßnahmen erschienen zahlreiche Angehörige vor Ort, die in verbale Auseinandersetzungen gerieten, welche durch Einsatzkräfte unterbunden werden konnten. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen sowie die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern aktuell an.

Die Woltmershauser Straße ist noch bis zum Ende der polizeilichen Maßnahmen gesperrt.

Weitere Presseauskünfte erfolgen am Dienstag.

