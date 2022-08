POL-HB: Nr.: 0491 --Zwei Räuber gefasst

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Osterdeich Zeit: 07.08.2022, 01:45 Uhr

In der Nacht auf Sonntag beraubten drei junge Männer eine Personengruppe im Ostertor. Einer der Räuber setzte ein Messer ein, wodurch ein 18 Jahre alter Bremer leicht verletzt wurde. Die Polizei nahm kurz darauf zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Eine Beteiligung an weiteren Raubtaten wird geprüft. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Gegen 01:45 Uhr bedrängten die drei Räuber eine 9-köpfige Personengruppe am Osterdeich. Das Trio sprach die Personengruppe zunächst an und bedrängte sie dann zunehmend. Währenddessen leuchteten die Täter ihnen mit Taschenlampen ins Gesicht. Gestört von den aufdringlichen jungen Männern, wollte die Gruppe den Deich verlassen. Daraufhin wurde einem 18-Jährigen die Bauchtasche entrissen. Bei dem Versuch seine Tasche zurück zu erhalten, wurde der Bremer mit einem Messer bedroht. Einen ebenfalls 18-jährigen Begleiter hielten die Räuber fest, bedrohten ihn mit dem Messer und forderten seine Wertsachen. Bei einem kurzen Gerangel wurde der junge Mann durch das Messer an der Hand verletzt. Anschließend flüchteten die drei Täter mit der geraubten Bauchtasche.

Die alarmierte Polizei stellte wenig später zwei der Tatverdächtigen im Kunsttunnel. Eine dritte Person konnte flüchten. Bei der Durchsuchung der 14- und 15-Jährigen fanden die Einsatzkräfte das Messer und eine Taschenlampe. Darüber hinaus fanden die Polizistinnen und Polizisten persönliche Dokumente des beraubten 18-Jährigen. Einer von ihnen hatte zudem aus einer Tat am Freitag stammendes Raubgut bei sich. Derzeit wird ermittelt, ob dem Trio weitere Raubtaten zuzuordnen sind.

Der flüchtige dritte Täter wurde beschrieben als etwa 14 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und schlank. Er soll einen dunklen Teint und dunkle, vermutlich lockige, Haare mit kurzen Seiten haben. Bei der Tat trug er eine helle Strickjacke (vermutlich mit Kapuze) und eine dunkle Hose.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter 0421-362 3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

