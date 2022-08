POL-HB: Nr.: 0490 --Räuber-Quartett erbeutet teuren Halsschmuck

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Grolland, Emslandstraße Zeit: 7.8.22, 22.20 Uhr Am Sonntagabend überfielen zwei mit Messer bewaffnete und mit Sturmhauben maskierte Täter einen Pizza-Lieferdienst in Grolland. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 22.20 Uhr betrat ein Maskierter über den Haupteingang das Liefergeschäft in der Emslandstraße. Er ging sofort auf zwei 37 und 68 Jahre alte Mitarbeiter zu, bedrohte ...

