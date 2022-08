Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0488 --Polizei fasst zwei Männer nach versuchtem Totschlag--

Ort: Bremen-Vegesack, OT Grohn, Friedrich-Klippert-Straße Zeit: 07.08.2022, 04:20 Uhr

In den frühen Morgenstunden kam es am Sonntag in Vegesack zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei junge Männer einem 36 Jahre alten Mann mehrfach gegen den Kopf traten. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Gegen 04:20 Uhr befand sich eine Personengruppe, bestehend aus zwei Männern (36) und zwei Frauen, an der Hafenpromenade in der Friedrich-Klippert-Straße. Als sich zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren näherten, kam zu einem Streit. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Währenddessen soll durch einen der jüngeren Männer auch ein Messer vorgezeigt, aber nicht eingesetzt worden sein. Als der 36-jährige Bremer zu Boden ging, traten ihm die beiden Angreifer mehrfach auf und gegen den Kopf. Auch sein ebenfalls 36 Jahre alter Begleiter wurde mit Schlägen attackiert, als er seinem am Boden liegenden Freund zu Hilfe kam. Das Duo stellte ihre Tritte erst ein, als die Sirenen der alarmierten Polizeikräfte zu hören waren. Die beiden Täter flüchteten, konnten aber in Tatortnähe festgenommen werden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen die 21 und 22 Jahre alten Männer. Eine Haftprüfung dauert an.

Der 36-Jährige erlitt Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Begleiter wurde leicht verletzt.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

