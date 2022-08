Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0486 --Jugendliche auf Diebestour in Grundschule--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Borgfeld, Am Borgfelder Saatland Zeit: 06.08.2022, 01:20 Uhr

In der Nacht zu Samstag stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche in einer Straßenbahn, nachdem diese zuvor von Zeugen dabei beobachtet wurden, wie sie mehrere Gegenstände aus einer Schule in Borgfeld trugen.

Gegen 01:20 Uhr meldeten sich die aufmerksamen Zeugen über den Notruf und gaben an, zwei Jugendliche soeben dabei beobachtet zu haben, wie sie diverse Elektroniksachen aus einer Schule in der Straße 'Am Borgfelder Saatland' trugen und damit in eine Straßenbahn in Richtung Lilienthal stiegen. Die Einsatzkräfte trafen die 14 und 16 Jahre alten Jungs noch mit dem Diebesgut in der Bahn an. Sie gaben zu, die Dinge aus einer Grundschule entwendet zu haben. Der Teleskopschlagstock, den einer der beiden griffbereit bei sich trug, wurde beschlagnahmt. Das Duo wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen vorübergehend mit zu einer Wache genommen und später nach Absprache mit ihren Erziehungsberechtigten entlassen.

Die Polizei lobt das vorbildliche Verhalten der Zeugen. Durch ihr schnelles Handeln konnten die Tatverdächtigen noch in Tatortnähe mit dem Diebesgut gestellt werden.

