POL-HB: Nr.: 0485 --Hitlergruß gezeigt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Kimmstraße Zeit: 04.08.2022, 11:30 Uhr Am Donnerstagmittag versuchten in Vegesack zwei unbekannte Jugendliche einer Frau die Handtasche zu rauben. Zuvor hatte das Duo die 65 Jahre alte Frau um Geld gebeten. Die Dame wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 11 Uhr kaufte die 65-Jährige bei mehreren Geschäften in der Fußgängerzone in Vegesack ein. ...

mehr