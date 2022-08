POL-HB: Nr.: 0492--Lieferdienst mit Messer überfallen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Huchting, OT Grolland, Emslandstraße Zeit: 7.8.22, 22.20 Uhr

Am Sonntagabend überfielen zwei mit Messer bewaffnete und mit Sturmhauben maskierte Täter einen Pizza-Lieferdienst in Grolland. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 22.20 Uhr betrat ein Maskierter über den Haupteingang das Liefergeschäft in der Emslandstraße. Er ging sofort auf zwei 37 und 68 Jahre alte Mitarbeiter zu, bedrohte sie mit einem Messer und forderte Bargeld. Sein ebenfalls maskierter Komplize stand währenddessen mit einem Messer in der Hand vor dem Laden Schmiere. Die beiden Angestellten drängten den Räuber aber kurzer Hand aus dem Geschäft, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Anschließend flüchtete das räuberische Duo ohne Beute in einem grünen Kleinwagen ohne Kennzeichen, der in Tatortnähe in der Straße Stedingsehre abgestellt war. Die beiden Männer folgten den Flüchtenden noch kurz zu Fuß und warfen mit einem Stein die Heckscheibe des Fluchtwagens ein, der in Richtung Norderländer Straße davon raste. Der 37-Jährige erlitt bei dem Handgemenge eine oberflächliche Schnittwunde am Handgelenk, die vor Ort von alarmierten Rettungskräften behandelt wurde.

Die Räuber waren beide mit Messern bewaffnet und mit schwarzen Sturmhauben maskiert. Bei der Rangelei verlor einer von ihnen die Maske, sodass sein kurzer Vollbart sichtbar wurde. Der Mann war kräftig und trug eine dünne Sommerjacke. Sein Mittäter wurde als dünn beschrieben. Die Ermittler fragen: "Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Hinweise auf den grünen Kleinwagen mit kaputter Heckscheibe geben?

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

