POL-HB: Nr.: 0494 --Mutmaßlicher Schütze festgenommen--

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Rablinghausen, Woltmershauser Straße Zeit: 08.08.22, 16:20 Uhr

Nachdem ein 23 Jahre alter Mann am Montagnachmittag in Woltmershausen angeschossen wurde, siehe hierzu auch die Pressemeldung 493, konnte die Polizei Bremen den 43-jährigen mutmaßlichen Schützen schnell ermitteln und festnehmen.

Nach umfangreichen polizeilichen Maßnahmen, wie Spurensicherungen und Zeugenbefragungen, führten die Hinweise schnell zu dem 43 Jahre alten Mann. Nachdem dieser zunächst in seiner Wohnung nicht angetroffen wurde, stellte er sich im Beisein seines Rechtsanwaltes am Abend der Polizei. Eine Haftprüfung dauert aktuell an. Der 23-Jährige wurde noch in der Nacht operiert und konnte das Krankenhaus wieder verlassen.

Die beiden Personen sind verwandt und gehören einer Großfamilie an. Die Polizei Bremen ordnet mehrere Mitglieder der Clankriminalität zu. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, dauern an. Alle Beteiligten erhielten so genannte Gefährderansprachen. Die Polizei Bremen schöpft im Rahmen ihrer Null-Toleranz-Strategie alle rechtlichen Möglichkeiten aus und geht konsequent gegen Clankriminalität vor.

