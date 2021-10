Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher trieben ihr Unwesen in Kaarst - Polizei setzt Hubschrauber zur Fahndung ein

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (20.10.) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Willicher Straße. In der Zeit von 7:50 bis 16 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Inneren des Hauses. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die ungebetenen Gäste mehrere Schränke. Art und Umfang der Beute ist noch unbekannt.

Am selben Tag erhielt die Polizei Kenntnis über einen Einbruchsversuch an der Straße "An der Alten Mühle". Gegen 20:15 Uhr nahm eine aufmerksame Anwohnerin ein lautes Klirren am Nachbarhaus wahr. Daraufhin liefen, nach ihrer Aussage, zwei männliche Unbekannte von etwa 180 Zentimeter Körpergröße in Richtung Büdericher Straße davon. Die ungebetenen Gäste hatten versucht, die Terrassentür anzugehen und wurden möglicherweise gestört, woraufhin sie die Flucht ergriffen. Entsprechende Spuren zeugten von ihrem kriminellen Tun. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, nach den flüchtigen Einbrechern ein.

Das Fachkommissariat 14 in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Kripo unter der Telefonnummer 02131 300-0 aufzunehmen.

Machen Sie den Einbrechern das Leben schwer und schieben Sie ungebetenen Gästen einen "Riegel Vor". Nutzen Sie das exklusive Angebot der Kreispolizeibehörde und informieren Sie sich zum Thema "Einbruchschutz". Bürgerinnen und Bürger erhalten von den Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz eine herstellerneutrale und individuelle Beratung, wie sie ihr Zuhause sichern können. Am 10. November, um 18 Uhr, starten wieder die Vorträge in der Beratungsstelle an der Jülicher Landstraße 178, Neuss, statt. Diese dauern etwa 90 Minuten. Anmeldung erforderlich! Weitere Informationen zu den Terminen finden Sie auch auf der Internetseite Ihrer Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

