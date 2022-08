POL-HB: Nr.: 0498 --Keine Helfer aber Diebe

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Kirchhuchtinger Landstraße Zeit: 09.08.2022, 17:15 Uhr

Ein Diebespaar verschaffte sich am Dienstagnachmittag in Bremen-Huchting unter Vorwand Zutritt zur Wohnung einer Seniorin und entwendete Bargeld. Immer wieder kommt es zu Straftaten, in denen gezielt ältere Menschen geschädigt werden. Die Polizei Bremen gibt Präventionshinweise und sucht Zeugen.

Vom Einkaufen zurückgekehrt, setzte sich die Bremerin auf eine Bank vor ihrer Wohnung in der Kirchhuchtinger Landstraße, als sie von einem Mann und einer Frau angesprochen wurde. Sie boten ihr an, die Einkäufe in ihre Wohnung zu tragen, das nahm die 65-Jährige dankend an. In der Wohnung angelangt, bat der Mann darum die Toilette aufsuchen zu können. Als die Seniorin ihm das Badezimmer zeigte, nutzte seine Komplizin die Gelegenheit, um Bargeld zu stehlen.

Eine nähere Beschreibung des Diebespaars konnte die Bremerin nicht liefern. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 auf.

Die Polizei warnt eindrücklich davor, unbekannten Personen Zutritt zu Ihrer Wohnung zu gewährleisten. Trickdiebe und Betrüger sind oft wortgewandt und ideenreich. Ziehen Sie Nachbarn oder Bekannte hinzu. Rufen Sie beim geringsten Zweifel den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110 an. Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

