POL-HB: Nr.: 0798 --Brennende Autos in der Neustadt und Gröpelingen

Ort: Bremen-Neustadt/ Gröpelingen, OT Südervorstadt/ Ohlenhof, Neustadtscontrescarpe/ Karl-Bröger-Straße Zeit: 25.12.2022 und 26.12.2022, 23:30 und 03:50 Uhr

Anwohner meldeten Feuerwehr und Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag brennende Autos in der Neustadt und in Gröpelingen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zunächst brannte um 23:30 Uhr in der Straße Neustadtscontrescarpe der Vorderreifen eines Renault Kangoo. Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, durch das Feuer wurde der Motorraum ebenfalls beschädigt.

Um 03:50 Uhr brannte ein Dacia Duster in der Karl-Bröger-Straße bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde durch die Flammen glücklicherweise nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 erbeten.

