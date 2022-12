Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0795 --Einbrecher erbeuten Schmuck--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Heinrich-Seekamp-Straße Zeit: 22.12.2022, 17:40 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in Burglesum ein, erbeuteten unter anderem Schmuck und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 17:40 Uhr kam der 29 Jahre alte Familienvater mit seiner Tochter nach Hause in die Heinrich-Seekamp-Straße und bemerkte, dass eine Terrassentür offen stand. Da im Erdgeschoss Schränke und Schubladen durchwühlt waren, alarmierte er die Polizei. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte gingen umgehend in die Fahndung, die aber negativ verlief. Die Täter entwendeten unter anderem Schmuck.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer in der Heinrich-Seekamp-Straße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

