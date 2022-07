Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler - Polizei zieht zwei Fahrer im Rausch aus dem Verkehr

Am Samstag und Sonntag kontrollierte die Polizei bei Attenweiler und zeigte Fahrer an.

Ulm (ots)

Am Samstag war die Polizei auch zwischen Aßmannshardt und Attenweiler auf Streife. Um 21.45 Uhr hielten die Beamten einen 21-Jährigen mit seinem Pedelec an. Der war den Beamten aufgefallen, weil er ohne Licht mitten auf der Straße fuhr. Bei der Kontrolle äußerte der Mann, dass er Alkohol und Drogen zu sich genommen hatte. Tests bestätigten, dass er sowohl deutlich zu tief ins Glas geschaut, als auch Cannabis und harte Drogen konsumiert hatte. Der Fahrer musste mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Auf den 21-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Am Sonntag war ein 45-Jähriger in Rupertshofen mit seinem Opel unterwegs. In der Sauggarter Straße kontrollierte ihn kurz vor 1 Uhr die Polizei. Zunächst gab der Fahrer an, keinen Führerschein zu besitzen. Dann rochen die Ermittler Alkohol. Auch in diesem Fall bestätigte ein Test, dass der Mann zu viel getrunken hatte. Die Beamten nahmen den 45-Jährigen mit zum Polizeirevier. Dort musste er einen zweiten Test machen, der das Ergebnis nochmals unterstrich. Auf den Fahrer kommen zwei Anzeigen zu.

In beiden Fällen setzen die Beamten auch die Führerscheinstelle in Kenntnis.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell