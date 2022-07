Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mehrere Geschäfte sind Ziel von Einbrechern

Am Samstag und Sonntag waren Unbekannte in Göppingen am Werk und stießen auch auf einen Besitzer.

Ulm (ots)

Zwischen etwa 19 Uhr und 9.30 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster in der Lange Straße auf. So gelangten sie in das Geschäft. Im Inneren fanden sie eine Kasse und Wechselgeld. Beides machten sie zu ihrer Beute und flüchteten damit. An den Fenstern hinterließen sie Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Im Zeitraum von Samstag, 23.30 Uhr bis Sonntag, 13 Uhr waren Täter auch in einem Cafe in der Grabenstraße. Sie entriegelten ein gekipptes Fenster und stiegen hinein. Dort fanden sie aber offensichtlich nichts Brauchbares und gingen wohl deshalb ohne Beute wieder.

Am Samstag oder Sonntag versuchten Unbekannte die Tür eines Geschäfts in der Bleichstraße aufzuhebeln. Zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr waren sie dort. Weil ihnen das Vorhaben misslang, flüchteten sie ohne Beute.

Zwei Unbekannte waren um 0.20 Uhr in der Hauptstraße zu Gange. Sie versuchten am Sonntag zunächst das Fenster eines Betriebes aufzuhebeln. Dies misslang ihnen. Deshalb gingen sie ein weiteres Fenster an und brachen dieses auf. Sie stiegen in die Waschküche ein. Im Inneren wurde der Inhaber wach und sah in der Waschküche nach dem Rechten. Dort traf er auf einen Täter der etwa 1,75 Meter groß und stämmig ist und einen weißen Mund-Nasenschutz sowie eine schwarze Schildmütze trug. Der unbekannte Mann ergriff sofort die Flucht. Der zweite Täter, welcher mit einem weißen Oberteil bekleidet war und auch einen weißen Mund-Nasenschutz sowie eine Schildmütze trug, tat es ihm gleich.

Am Sonntag hebelten Unbekannte zwischen 0 Uhr und 2 Uhr die Tür eines Geschäfts in der Grabenstraße auf. Ob die Täter auch in den Räumen waren, ist nicht bekannt. Sie nahmen nichts mit, so die ersten Erkenntnisse der Polizei.

Gegen 2.45 Uhr brach ein unbekannter Täter das Fenster eines Betriebes in der Geislinger Straße auf. Zielstrebig lief er am Sonntag zur Kasse und nahm dort Geld heraus. Auch entwendete er die leeren Trinkgeldkassen. Dann flüchtete der Täter.

Die Polizei Göppingen nahm die Ermittlungen in allen Fällen auf. Spezialisten sicherten Spuren und Ermittler werten diese nun aus. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07161/632360 zu melden.

"Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

