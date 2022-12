POL-HB: Nr.: 0792 --Erneut Zigarettenautomat gesprengt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen -Findorff, OT Weidedamm, Hemmstraße Zeit: 19.12.22; 22:15 Uhr Nachdem ein unbekannter Täter eine 46-Jährige am Dienstagabend niedergeschlagen hatte, entriss er ihr die Handtasche und floh. Die Polizei sucht Zeugen. Eine Fußgängerin in der Hemmstraße wurde um 22:15 Uhr von einem unbekannten Mann mit einem Schlag an den Kopf zu Fall gebracht. Anschließend entriss er ihr die Handtasche, in ...

mehr