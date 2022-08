Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken in stehenden Porsche gekracht

Seinen Führerschein abgeben musste ein Mann am Samstagabend nach einem Verkehrsunfall in Ulm-Böfingen.

Ulm (ots)

Der 34jährige Unfallverursacher befuhr gegen 23 Uhr mit seinem Opel Vivaro die Heidenheimer Straße in stadtauswärtiger Richtung. Vor ihm in die gleiche Richtung fuhr ein 58jähriger mit seinem Porsche Cayenne. Der musste vor Einfahrt in den dortigen Kreisverkehr anhalten. Der Vivaro-Fahrer bemerkte dies zu spät und krachte in den Porsche. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte nahm den Verkehrsunfall auf. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten beim Unfallverursacher starken Alkoholgeruch. Ein Alkotest bei dem Mann ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Der Mann musste deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Dem Polizeibericht ist zu entnehmen, dass keiner der sieben Mitfahrer in dem Opel war in der Lage, das leicht beschädigte Verursacherfahrzeug zur Seite zu fahren. Alle waren alkoholisiert. Um die Straße baldmöglichst wieder freizumachen, fuhr die Streife den Wagen kurzerhand selber auf den angrenzenden Parkplatz. Wie die sieben Insassen samt Fahrer nach Hause kamen, ist nicht bekannt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 1707375)

