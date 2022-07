POL-HAM: Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern - zwei Verletzte

Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 28. Juli, an der Kreuzung Caldenhofer Weg / Bradfordstraße / Holunderweg, wurde ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Gegen 13.30 Uhr befuhr er mit seinem Fahrrad die Bradfordstraße und stieß im Kreuzungsbereich mit einer 52-jährigen Skoda-Fahrerin zusammen, die den Caldenhofer Weg in Fahrtrichtung Osten befuhr. Der Radfahrer stürzte zu Boden und ...

