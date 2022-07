POL-HAM: Mit drei Promille im Auto unterwegs

Hamm-Mitte (ots) - Im Zeitraum von Freitagabend, 22. Juli, 22.30 Uhr, bis Dienstagvormittag, 26. Juli, 10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter insgesamt 540 Europaletten vom dem Grundstück eines Stahlhandels an der Klutestraße. Weder an dem Zaun, der das Firmengelände komplett umfriedet, noch an anderen Gegenständen entstand Sachschaden. Hinweise zu Tatverdächtigen oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Hamm ...

