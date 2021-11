Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit Haftbefehl und Drogen unterwegs

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Abend einen gesuchten Straftäter verhaftet. Am Grenzübergang Kehl Europabrücke wurde der 24-jährige französische Staatsangehörige durch die Bundespolizisten angetroffen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung in Tatheinheit mit fahrlässiger Körperverletzung besteht. Zudem saß er noch unter dem Einfluss berauschender Mittel hinter dem Steuer und im Fahrzeug wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in das Gefängnis gebracht.

