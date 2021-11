Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unbekannte werfen Warnbake in die Gleise/Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat bei der Zauberflötebrücke in Offenburg eine Warnbake mit aufgesetztem Blitzlicht in die Gleise geworfen. Um den Gegenstand zu bergen, musste der Zugverkehr heute Morgen gegen 08:00 Uhr kurzzeitig unterbrochen werden und es kam zu geringen Verspätungen. Zu möglichen Tätern und zum Tatzeitpunkt liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu möglichen Tätern machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell