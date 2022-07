POL-HAM: Rentnerin gibt falschen Polizeibeamten ihre EC-Karte

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Täter drangen am Wochenende in der Zeit von Freitagabend, 22. Juli, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 25. Juli, 10 Uhr, in ein Bürogebäude an der Weststraße ein. Die Unbekannten hebelten die Tür zu den entsprechenden Räumlichkeiten auf und durchsuchten sie anschließend. Der oder die Täter entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Es entstand Sachschaden von zirka 300 Euro. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der ...

mehr