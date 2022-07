POL-HAM: 500 brennende Strohballen in Hamm-Uentrop

Hamm-Mitte (ots) - Am Dienstag, 26. Juli, brannte es gegen 4.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Feidikstraße. Mehrere Anwohner bemerkten den Brand im Treppenhaus und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Flammen bereits durch die Bewohner des Hauses gelöscht worden. Es wurde niemand verletzt, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die ...

