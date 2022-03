Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Kindertagesstätte

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/Groß Düngen (hep): In der Nacht vom 17./18.03.2022, zwischen 20:00 Uhr und 07:15 Uhr, kam es in der Hildesheimer Straße zu einem Einbruch in die Kindertagesstätte. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, Tel. 05063-9010, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell