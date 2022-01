Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei junge Männer rauben 21-Jährigen im Fuhse-Park in Uetze aus

Hannover (ots)

Bereits am ersten Weihnachtsfeiertag, 25.12.2021, haben zwei Männer einen 21-Jährigen geschlagen und mit einem Messer bedroht, um an sein Geld zu gelangen. Mit der Geldbörse des Angegriffenen flüchteten sie vom Tatort im Fuhse-Park in Uetze in Richtung Gifhorner Straße. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover befand sich der 21-Jährige am Samstag, 25.12.2021, im Fuhse-Park in Uetze. Zwei Männer saßen zunächst auf einer Parkbank, kamen dann aber auf ihn zu und schlugen dem 21-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Anschließend bedrohten sie ihn mit einem Messer und forderten ihn auf, ihnen sein Geld auszuhändigen. Mit der erlangten Geldbörse ergriffen die Täter die Flucht in Richtung Gifhorner Straße.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt in dieser Sache wegen schwerer räuberischer Erpressung und sucht nun Zeugen.

Ein Täter wird auf ein Alter zwischen 19 und 25 Jahren geschätzt. Der akzentfrei Deutsch sprechende Mann ist schlank und etwa 1,80 Meter groß. Zur Tatzeit trug er schwarze Kleidung und eine schwarze Sturmhaube mit weißer Aufschrift.

Sein Komplize wird genauso alt geschätzt und ist mit etwa 1,75 Meter etwas kleiner. Auch er sprach in akzentfreiem Deutsch. Er war mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen vertikalen Streifen am Hosenbein bekleidet. Die Oberbekleidung sowie seine Sturmhaube hatten eine schwarze Farbe.

Hinweise zum Geschehen im Park oder zur Identität der maskierten Personen nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /nzj

