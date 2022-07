Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 28. Juli, an der Kreuzung Caldenhofer Weg / Bradfordstraße / Holunderweg, wurde ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Gegen 13.30 Uhr befuhr er mit seinem Fahrrad die Bradfordstraße und stieß im Kreuzungsbereich mit einer 52-jährigen Skoda-Fahrerin zusammen, die den Caldenhofer Weg in Fahrtrichtung Osten befuhr. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.(mw)

