Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunken Unfall verursacht

Mechernich-Roggendorf (ots)

Montagnachmittag (17.00 Uhr) befuhr ein 38-Jährger aus Mechernich mit seinem Pkw die Bundesstraße 477 in Richtung Kreisverkehr der Bundesstraße 266. Vorm Kreisverkehr kam er in einem Kurvenbereich mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und fuhr linksseitig in den Graben. Dabei verletzte sich der Mechernicher. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort stellte eine Polizeistreife Alkoholgeruch beim 38-Jährigen fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

