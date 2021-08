Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei Verletzte bei Arbeitsunfall

Nordhorn (ots)

Am Mittwochmittag kam es an der Lindenallee in Nordhorn zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Rheine sowie ein 22-jähriger Mann aus Nordhorn wurden dabei schwer verletzt. Bei Arbeiten an einem Dachfenster stürzten die beiden Männer aus dem Korb einer Hubarbeitsbühne mehrere Meter tief zu Boden. Der 20-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber und der 22-Jährige mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, wird aktuell ermittelt. Polizei und Gewerbeaufsicht haben ihre Arbeit aufgenommen.

