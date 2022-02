Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Baustellendiebstahl

Zülpich (ots)

Über das vergangene Wochenende hebelten Unbekannte an mehreren Fenstern und Türen eines Objektes am Mühlenberg. Offensichtlich gelang es ihnen nicht so ins Gebäude zu gelangen. Trotzdem wurden aus dem Gebäude mehrere Baustrahler, Schrauben, Kabel und Dübel entwendet. Wie die Diebe letztendlich in das Objekt gelangten ist noch unklar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell