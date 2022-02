Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geräte von Baustelle gestohlen

Blankenheim-Rohr (ots)

Montagmittag (14.00 Uhr) bemerkte man den Diebstahl von zwei Baggerschaufeln, einem Stemmhammer, einem Schnellwechsler sowie zwei Edelstahlrampen. Diebe hatten über den Zeitraum von 10 Tagen die Baustelle an der Straße "An der Hardt" aufgesucht und die Gegenstände aufgeladen und mitgenommen. Nach Aussage des Geschädigten lagen die Gegenstände offen auf dem Boden an der Baustelle. Die Edelstahlrampen entfernten sie von einem ebenfalls dort abgestellten Anhänger der Firma.

