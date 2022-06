POL-LB: Polizeirevier Ludwigsburg unter neuer Leitung

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Polizeirevier Ludwigsburg unter neuer Leitung

Ludwigsburg

Polizeidirektor Guido Passaro übernahm bereits zum 15. April 2022 die kommissarische Leitung des Polizeireviers Ludwigsburg. Der 52-Jährige ist damit Nachfolger von Polizeidirektor Christian Zacherle, der seit April 2022 mit dem Ziel der Versetzung zum Polizeipräsidium Ulm abgeordnet ist.

Der gebürtige Ludwigsburger und heute immer noch in der Barockstadt verwurzelte Guido Passaro ist dort auch dienstlich kein Unbekannter. Nach seiner Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst begann seine Polizeikarriere 1992 im Streifen-dienst des Polizeireviers Ludwigsburg. 1997 stieg er in den gehobenen Polizeivollzugsdienst auf. Nach verschiedenen Verwendungen im Rahmen des Aufstiegs in den höheren Polizeivollzugsdienst bekleidete er nach seiner Ernennung zum Polizeirat im Jahr 2006 mehrere Führungsfunktionen beim Polizeipräsidium Stuttgart, unter anderem als Leiter des Polizeireviers Stuttgart-Bad Cannstatt. Von 2012 bis 2018 kehrte er als Leiter des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen wieder zurück zum Polizeipräsidium Ludwigsburg. 2018 führte ihn sein Weg erneut zum Polizeipräsidium Stuttgart, wo er zuletzt beim Führungs- und Einsatzstab als Leiter des Stabsbereichs Einsatz tätig war. Nun freut sich Guido Passaro darüber, erneut in seine "alte Heimat" zurückzukehren und die Leitung des Polizeireviers Ludwigsburg übernehmen zu dürfen.

"Mit Guido Passaro hat das Polizeirevier Ludwigsburg einen Polizeibeamten an der Spitze, dessen Wurzeln sowohl privat wie dienstlich in Ludwigsburg liegen. Er ist erfahren, hat eine hohe Einsatzkompetenz und ich bin davon überzeugt, dass er das Polizeirevier Ludwigsburg gut leiten wird", so Polizeipräsident Burkhard Metzger.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell