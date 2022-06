Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Versuchter Einbruch in Arztpraxen

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum von Montag 07:00 Uhr bis Mittwoch 09:00 Uhr kam es in der Markgröninger Straße in Asperg zu einem versuchten Einbruch in ein Gebäude mit mehreren Arztpraxen. Die bislang noch unbekannten Täter versuchten sich durch Hebeln an der Eingangstüre Zugang ins Innere zu verschaffen. Durch den Einbruchsversuch wurden Türe und Türrahmen beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Täterhinweise nimmt der Polizeiposten Asperg unter der Tel. 07141 15001-70 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell