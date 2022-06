Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Rutesheim: Aquaplaning führt zu Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17:45 Uhr auf der Bundesautobahn 8 ereignete. Ein 29-jähriger Skoda-Lenker befuhr den mittleren Fahrstreifen von Karlsruhe in Richtung München. Kurz nach der Anschlussstelle Heimsheim verlor er vermutlich aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge glitt der PKW nach links gegen eine Betonwand, wurde von dieser nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam auf einer dortigen Böschung nach Kollision mit einer Schutzplanke zum Liegen. Der 29-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell