Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Vorfahrtsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 12:30 Uhr in Maichingen im Oberbrunnweg zu einem Vorfahrtsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 18-jähriger Citroen-Lenker befuhr den Oberbrunnweg in Richtung Rottenburger Straße. Im Kreuzungsbereich übersah er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit eine von rechts kommende, vorfahrtberechtigte 46-jährige Peugeot-Fahrerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Seitenairbag der Fahrerseite des Peugeot auslöste. Die 46-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro.

