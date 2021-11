Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Fahrzeuge

Kierspe (ots)

Zwischen Samstag- und Montagmorgen wurde an der Friedrich-Ebert-Straße die Heckklappe eines Mercedes Sprinter aufgebrochen. Unbekannte nahmen hochwertige Werkzeuge an sich. In derselben Zeitspanne oder in der Nacht zum Dienstag drangen Unbekannte an der Straße Börlinghausen in eine Tiefgarage ein und entwendeten dort aus einem geparkten Fahrzeug ein älteres Navigationsgerät und einen Türsender. (cris)

