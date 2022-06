Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Sindelfingen: 16-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 16 Jahre alter Motorradfahrer am Donnerstagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 07:35 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein 69 Jahre alter VW-Fahrer war auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Singen unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Böblingen-Ost aufgrund von stockendem Verkehr bremsen musste. Der dahinter mit seinem Leichtkraftrad fahrende 16-Jährige erkannte dies mutmaßlich zu spät und fuhr auf den VW auf. Durch die Kollision wurde der Jugendliche über den VW auf die Fahrbahn geschleudert, während sein Motorrad nach rechts gegen einen fahrenden LKW prallte. Das Zweirad wurde durch die Wucht des Aufpralls wieder abgewiesen und kollidierte mit dem auf der Fahrbahn liegenden 16-Jährigen. Zur Unfallaufnahme und Landung eines Rettungshubschraubers musste die BAB 81 in Fahrtrichtung Singen bis etwa 10:00 Uhr voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

