POL-PDWIL: Brand, Verdacht der Brandstiftung

Pelm (ots) - Am 14.03.2022 gegen 12:25 Uhr wurde die Polizeiwache Gerolstein über eine Sachbeschädigung an der keltisch-römischen Kulturstätte in Pelm in Kenntnis gesetzt. Hier hatte ein bisher unbekannter Täter auf zunächst noch unbekannte Art und Weise einen Schaden an der Mauer verursacht. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache ...

