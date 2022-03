POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Lirstal (ots) - Am 14.03.2022 erhielt die Polizeiinspektion Daun den Hinweis auf eine illegale Ablagerung von Altreifen im Bereich der Landstraße 96 im Bereich der Ortslage von Lirstal. Ein bisher unbekannter Täter hatte hier eine größere Menge an Altreifen am Wegesrand eines Wirtschaftsweges in unmittelbarer Nähe der L 96 abgelagert. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte ...

